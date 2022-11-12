عاجل .. مصرع 16 وإصابة 6 آخرين سقط بهم ميني باص في ترعة بالدقهلية

لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، اليوم السبت، في محافظة الدقهلية، إثر سقوط سيارة ميني باص في مياه ترعة الرياح التوفيقي على طريق «المنصورة – القاهرة»، فيما تمكن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من إنقاذ 13 آخرين من الغرق.

مصدر طبي: مصرع 16 وإصابة 6 في حادث أجا

وكشف مصدر طبي بمديرية الصحة بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»، إن الحادث تسبب في مصرع 16 شخصا، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب 6 آخرون وجرى نقلهم إلى مستشفى أجا المركزي، وجاري التعامل مع الحالات.

شهود عيان: إنقاذ 13 من الغرق

وأكد شهود العيان أن الميني باص كان به 35 راكبا من موقف ميت غمر وكان متجها إلى مدينة المنصورة، وسقط في مياه ترعة «الرياح التوفيق» أمام قرية منشأة عبدالنبي بالقرب من قرية الديرس، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ 13 شخصا من الغرق.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة اجا، بسقوط سيارة ميني باقي في مياه ترعة الرياح التوفيقي مقابل قرية منشأة عبد النبي.

وهرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وجرى إنقاذ عدد من المواطنين من ركاب الميني باص، وتكثف القوات من جهودها للتأكد من عدم وجود أحد في مياه الترعة.