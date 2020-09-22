تصادف مع مرور رئيس المدينة.. حادث يكشف غياب 4 أطباء بـ"مركزي أجا"

لعبت الصدفة دورها في إحالة 4 أطباء باستقبال مستشفى أجا، في محافظة الدقهلية، للتحقيق، عندما وقع حادث تصادم على طريق المنصورة، مساء أمس، تصادف مع مرور رئيس مركز ومدينة أجا، رحاب المزين، أسفر عن إصابة اثنين من المواطنين.

وعلى الفور، أمرت "المزين" بنقل المصابين إلى المستشفى المركزي في سيارة رئاسة المركز، لضمان سرعة حصولهما على الخدمات العلاجية اللازمة، كما أبلغت مركز الشرطة بالحادث، وطلبت تدخل الحماية المدنية لرفع أثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية.

وتوجه فريق من مباحث المركز إلى موقع التصادم، أمام وحدة المرور، وتبين من المعاينة أنه وقع نتيجة محاولة سائق سيارة ربع نقل دخول الطريق السريع بشكل مفاجئ، من إحدى الفتحات الجانبية المخالفة، ليصطدم بسيارة ملاكي، لم يتمكن قائدها من تفادي الحادث.

وبعد وصول الأجهزة المختصة، انتقلت رئيس مركز ومدينة أجا إلى المستشفى المركزي، بصحبة أسر المصابين، وطلبت التفتيش على دفاتر الحضور والانصراف، لتكتشف غياب 4 أطباء عن "النوباتجية" بقسم الاستقبال، فأمرت بإحالتهم إلى التحقيق.

وأثناء متابعتها لحالة المصابين، كلفت "المزين" فريق العمل التنفيذي، بقيادة أحمد حجازي، نائب رئيس المركز، ومدير إدارة المتابعة الميدانية، ومدير العلاقات العامة برئاسة المركز، بالتفتيش على دفاتر حضور وانصراف الطاقم الطبي بالمستشفى، أسفر عن اكتشاف غياب 4 أطباء، فأمرت بإحالتهم للتحقيق، وإعداد مذكرة بالواقعة للعرض على وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتور سعد مكي، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.