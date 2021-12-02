إصابة شخصين وتحطم في حادث مروري على طريق أجا في الدقهلية

أصيب شخصين في محافظة الدقهلية اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي نصف نقل وملاكي على طريق «أجا - ميت غمر» بالقرب من كوبري صهرجت الصغرى، أمام قرية «الكرامة»، ونقلتهما سيارات الإسعاف إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت رئاسة مركز ومدينة أجا إلى مكان الحادث لإزالة آثاره لعدم تأثر حركة السير على الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

بلاغ بتحطم سيارتين في حادث على طريق أجا

ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق «أجا- ميت غمر» أمام قرية الكرامة دائرة المركز، بين سيارتين مما تسبب في وقوع إصابات.

فحص الحادث ونقل مصابين للمستشفى للعلاج

انتقل ضباط مركز شرطة أجا إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة نصف نقل من محافظة الفيوم، مع سيارة أخرى ملاكي من محافظة دمياط، بالقرب من كوبري صهرجت الصغرى، وهو ما تسبب في إحداث إصابات مختلفة بين كسور وكدمات بين قائدي السيارتين، ونقلتهما سيارات الإسعاف إلى مستشفى أجا المركزي للعلاج.

وأكد شهود العيان، أن التصادم كان قويا مما تسبب في تحطم السيارتين وخرج قائدي السيارتين منهما بأعجوبة، وأن الحادث تسبب في تحطم السيارتين تماما.

وتلقت غرفة العمليات والطوارئ برئاسة مركز ومدينة أجا، إخطارا بوقوع الحادث، وانتقلت معدات رئاسة المدينة لإزالة آثاره وضمان عدم تأثر حركة السير على طريق «أجا - القاهرة».

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.