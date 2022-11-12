أستاذ علوم سياسية عن مشاركة بايدن في COP27: يعبر عن الاهتمام الأمريكي بالحلفاء

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ مصر ليست في حاجة إلى شهادات حسن سير وسلوك من أحد، مشيرًا إلى أن قضايا حقوق الإنسان والديموقراطية مرتبطة بالأيدلوجية الأمريكية في العالم: «نحن على أرض راسخة ونقلنا رسالة جيدة، والدولة المصرية جديرة بعقد قمة المناخ COP27، وهناك ندية في العلاقات بين مصر وكل من الولايات المتحدة وروسيا والصين».

وأضاف «فهمي» خلال لقاء مع الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، مقدمي برنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «وجود جو بايدن في مصر يعبر عن الاهتمام الأمريكي بالشركاء والحلفاء في الإقليم، إذ أن مصر شريك فاعل للإدارة الأمريكية في المنطقة، إذ أنَّ هناك علاقات طويلة وممتدة بيننا».

الرئيس السيسي وجه رسائل مهمة للإدارة الأمريكية

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسائل مهمة للإدارة الأمريكية بأن علاقتنا ممتدة منذ 40 عامًا، إذ أنَّ العلاقة مع أمريكا قائمة على الندية، لافتًا إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة ممتدة وهيكلية تعبر عنها أمور كثيرة، ولا يمكن اختزالها في المساعدات.

وأكد: «لدينا منظومة كاملة في العلاقات الولايات المتحدة نديرها منذ سنوات طويلة وبالتالي فهي لا تختصر في ملفات معينة تركز عليها الميديا».

زيارة بايدن لمصر مهمة لجملة من الاعتبارات

وأردف أنَّ زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمصر مهمة لجملة من الاعتبارات، جزء منها هو تأكّيد الشراكة المصرية الأمريكية، موضحًا: «بايدن حضر إلى مصر رغم انشغاله بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وهناك انشغال أمريكي كبير حتى هذه اللحظ بالنتائج».

وأضاف «بايدن أطلق تصريحات مهمة جدا من القاهرة تؤكد طبيعة وهيكلية العلاقات المصرية الأمريكية، مرّ 100 سنة على تدشين العلاقات بين البلدين، ولكن هناك 40 عامًا من العلاقات الحقيقية مع الولايات المتحدة».

مصر والإقليم يحتلان مساحة في الاستراتيجية الأمريكية

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «مصر والإقليم يحتلان مساحة في الاستراتيجية الأمريكية، إذ أن أخر استراتيجية تم إعلانها منذ شهر وأكدت على محورية الدور المصري في الإقليم، وبالأمس وجه الرئيس الأمريكي الشكر لمصر في ملف غزة، ونجاح تنظيم COP27، أي أنَّ الإدارة الأمريكية تدرك مع من تتعامل، وهناك عبارات بين السطور، جزء منها مرتبط بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا ودور مصر المباشر في هذا الإطار، وكأنه يقول للعالم نحن معنا شركاء مهمين في الإقليم».