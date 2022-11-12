مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن كان فخورا بلقاء الرئيس السيسي

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان فخورًا وسعيدا بأن الفرصة سنحت له للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيس البلد المضيف لقمة المناخ في دورتها الحالية (COP 27).

أهمية زيارة الرئيس الأمريكي لمصر

وقال سوليفان، في تصريح صحفي على متن طائرة الرئاسة الأمريكية المتوجهة إلى كمبوديا، إن بايدن شعر بأنه من المهم جدًا حضور بعض القمم ذات الأهمية الكبيرة هذا العام، مضيفا أن (COP 27) كانت أولى تلك القمم، والتى تستضيفها مصر حاليا، وكان الرئيس الأمريكى فخورا وسعيدًا بإتاحة الفرصة له للقاء الرئيس السيسى أمس.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى أن القمة الثانية هى «الآسيان» وتٌعقد سنويا لرابطة دول جنوب شرق آسيا وتستضيفها كمبوديا هذا العام، وقال «إن مضيف هذه القمة هو رئيس الوزراء الكمبودى سامديتش تيكو هون سين، ومن المقرر أن يجتمع بايدن معه».

وتابع سوليفان قائلا: «القمة الثالثة هى (العشرين) ويستضيفها الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وهو زعيم منتخب ديمقراطيا»، موضحا أن بايدن يلتقى مضيفي كل القمم التي يحضرها وسيجتمع كذلك مع نظرائه الأوروبيين، بمن فيهم رئيسا وزراء المملكة المتحدة ريشى سوناك وإيطاليا جورجا ملوني، كما أن الرئيس الأمريكي سيلتقى بالطبع في بنوم بنه بنظيره الكورى الجنوبى يون سوك يول ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا».

واختتم سوليفان تصريحاته قائلا: «إن بايدن أمامه الكثير من الفرص للانخراط بعمق مع الحلفاء الديمقراطيين الأساسيين، ولكنه ينخرط في جميع المجالات لخدمة مصالح أمريكا ولتعزيز موقعها الاستراتيجي».