انطلاق امتحانات الميدترم في كليات جامعة الإسكندرية.. 6 محاذير (صور) 

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول «الميدترم» لطلاب كليات جامعة الإسكندرية، وفقا للخطة الزمنية المقررة، حيث تجرى الامتحانات بالتزامن مع اليوم الدراسي للطلاب وفقا لما تحدده كل كلية.

وبحسب ما أعلنته كليات جامعة الإسكندرية عن ضوابط امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول «الميدترم»، فإنه يوجد 6 ضوابط مهمة لإتمام العملية الامتحانية بسلام، منها شرطان يسببان إحالة الطالب إلى التحقيق.

سببان يحيلان الطالب للتحقيق أثناء امتحانات الميدترم

أولى تلك المحاذير تمثلت في عدم السماح للطلاب باصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجنة، وإلا اُعتبر شروعا في الغش حتى ولو كان مغلقا ويحال الطالب للتحقيق، مع التأكيد أن مخالفة تعليمات رئيس اللجنة أثناء الامتحان تعتبر اخلال بنظام الامتحان ويحال المتسبب في ذلك للتحقيق.

ضوابط الامتحانات في جامعة الإسكندرية

وضمت باقي ضوابط الامتحانات عدم السماح للطالب بدخول اللجنة بعد بدء الامتحان إلا بعذر مقبول، وبحد أقصى 15 دقيقة بعد بدء الامتحان، كما يتم الالتزام بأماكن الجلوس المعلنة، والتأكد من تطابق رقم نموذج الإجابة مع رقم نموذج الأسئلة مع بدء الامتحان.

وفي حال عدم وجود اسم الطالب مطبوعا بكشف الحضور يُستدعى رئيس اللجنة، وفي حال إضافة الطالب اسمه كتابة دون توقيع رئيس الكنترول بجانبه يعتبر الامتحان لاغيا للطالب وهو والعدم سواء، وتعد من مسؤوليات الطالب التأكد من عدد صفحات الامتحان وأنها كاملة غير منقوصة.