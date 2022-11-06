«ضمان جودة التعليم» تزور جامعة الإسكندرية لتقييم برنامجين بكلية العلوم

استقبل الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، اليوم، فريق زيارة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك لتقييم برنامجى علوم الحاسب، والرياضيات بكلية العلوم للحصول على الاعتماد.

وأكد «الغندور» في بيان، أن جامعة الإسكندرية تقدم كل أشكال الدعم للعملية التعليمية، والبحثية، وخدمة المجتمع، مشيرا إلى دور الجامعة فى دعم كل المشروعات البحثية، لتتماشى مع التطور العلمي الذي يشهده العالم.

ضمان الجودة: تكثيف الورش لتسهيل الحصول على الاعتماد

وقال الدكتور كمال متولي، مدير مركز ضمان الجودة بجامعة الإسكندرية، إن المركز يقدم كافة أشكال الدعم الفني لإعداد برامج جديدة بجميع كليات ومعاهد الجامعة لتسهيل الحصول على الإعتماد من خلال تكثيف ورش العمل، والزيارة المتكررة.

رافق الفريق خلال الزيارة، الدكتورة أمانى إسماعيل عميد كلية العلوم، والدكتور أميرة حمدان منسق الزيارة.

تفاصيل البرامج الدراسية

جدير بالذكر، أن كلية العلوم جامعة الإسكندرية، تتضمن قسم الرياضيات الذي يحوي 4 تخصصات: الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية والإحصاء وعلوم الحاسب الآلي.

وكل برنامج يأخذ ما يقرب من 50 طالب فى السنة، وفى ظل الدراسة بنظام الساعات المعتمدة والذى تم تطبيقه منذ عام 2008.

وأتاح قسم الرياضيات وعلوم الحاسب الآلى ثلاثة تخصصات رئيسية وفرعية في الرياضيات والإحصاء وعلوم الحاسب الآلي.