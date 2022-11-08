رفع وعي 20 ألف طالب في جامعة الإسكندرية بتكوين أسرة صحيحة

أكد الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية، أن الدولة المصرية تبذل أقصى جهودها لمواجهة المشكلة السكانية والتي تمثل أحد أهم التحديات التي تعوق مسيرة التنمية، لافتًا إلى أن الاستراتيجية القومية للسكان (2015- 2030) نصت أحد مبادئها على أن المشكلة السكانية بأبعادها المختلفة تمثل تحدياً يستوجب توفير البيئة المحفزة لمشاركة الجمعيات الأهلية فى التصدي لهذه المشكلة، والتي تتطلب بذل الجهود التطوعية لمجابهتها،

وأضاف «فراج» في كلمته خلال ندوة بعنوان «القضية السكانية.. رؤية اجتماعية...وبرنامج 2 كفاية» والتي تنظمها وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الإسكندرية، بالتعاون مع جمعية المنتدي الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي بقاعة مؤتمرات كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، أن جامعة الإسكندرية نفذت مشروع مودة واستطاعت من خلاله رفع الوعى لدى 20 ألف طالب وطالبة بالأساسيات اللازمة لتكوين الأسرة والحفاظ على كيانها.

تنظيم حملات التوعية لدى الطلاب بالقضية السكانية

وأعلن عميد تربية الإسكندرية أن الجامعة بصدد توقيع اتفاقية مع محافظة الإسكندرية؛ لتنظيم حملات التوعية لدى الطلاب بالقضية السكانية وأضرار الانفجار السكاني.

وفى كلمته أكد الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية، أن وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أطلقت برنامج وعي للتنمية المجتمعية تحت شعار «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» في كافة المحافظات والمراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشار إلى تبني الوزارة لمفهوم تنمية الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية من منظور حقوقي متكامل يمكن الأسر المستهدفة من الوصول إلي كافة الخدمات المستحقة لهم من قبل الدولة المصرية بهدف مساعدتهم على الخروج تدريجيا من دائرة الفقر بأبعاده المختلفة.

وأوضح أن أحد أهم أهداف هذا البرنامج هو تبنى مفهوم الاسرة صغيرة العدد من أجل التنمية المستدامة والقضاء على البطالة.

تضامن الإسكندرية: برنامج «بناء قدرات كوادر» يضم 12 قضية

وأشارت الدكتورة ماجدة جلاله وكيل وزارة التضامن بالإسكندرية، أن برنامج «بناء قدرات كوادر» يضم 12 قضية مجتمعية ، ومن أهمها «قضية تنظيم الأسرة، صحة الأم والطفل، والصحة الإنجابية.

كما أوضحت الدكتورة سامية أبو النصر مساعد رئيس تحرير الاهرام أن مشروع 2 كفاية يستهدف الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع الدعم النقدي «تكافل»، لتحقيق أحد أهداف خطة التنمية المستدامة مصر 2030، وخفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي والتي تعتبر أبرز أهداف مشروع «2 كفاية».

حضر الندوة الدكتور أيمن الشيتاوى وكيل كلية التجارة، والدكتور حسن عابدين وكيل كلية التربية، والفنان طارق الدسوقي، والدكتور سوزانا المنسي المنسق الوزاري لمبادرة وعي للتنمية المجتمعية، و أحمد يونس منسق مشروع 2 كفاية بوزارة التضامن، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات مجمع العلوم الإنسانية.