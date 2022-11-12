جهود معهد بحوث الصحة الحيوانية بالشرقية لمواجهة تغيرات المناخ

تتعدد مهام وأدوار معهد بحوث الصحة الحيوانية بالشرقية، ولعل من أهم أدواره تشخيص أمراض الحيوانات والدواجن، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن دور قسم صحة الأغذية المهم في توفير غذاء صحي آمن للمواطنين، اعتمادا على الخطط العلمية والمشروعات البحثية التي يجريها المعهد، وهذا يدعم إجراءات الدولة في مواجهة تغيرات المناخ التي تواجه العالم.

وقالت الدكتورة شهيرة حنفي، رئيس معهد البحوث للصحة الحيوانية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المعهد التزم بتنفيذ الإجراءات التي أوصت بها الدولة، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية مثل ترشيد استخدام الكهرباء لمنع الانبعاثات الحرارية التي تؤثر سلبا على البيئة وبالتالي حدوث التغيرات المناخية.

تقليل استهلاك الطاقة

ومن جانبها، أكدت رئيس معهد البحوث للصحة الحيوانية على تقليل استهلاك الطاقة والاكتفاء بتشغيل أجهزة الفحص، فضلا عن حث الباحثين في المعهد على مواصلة الدراسات والمشاريع البحثية، مرورا بباحث، باحث أول، باحث مساعد ورئيس بحوث ليتمكنوا من دخول الكادر العلمي، لافتة إلى عودة هذه الإجراءات بالمنفعة العامة والتمكن من إجراء وتنفيذ المشروعات البحثية وفائدتها بالنسبة للمجتمع.

زراعة الأشجار وزيادة المساحة الخضراء

وأوضحت الدكتورة شهيرة أن معهد البحوث للصحة الحيوانية حرص على مواجهة التغيرات المناخية على زراعة الأشجار في المساحة الفارغة حفاظا على البيئة، فضلا عن الندوات التي يجريها المعهد والمؤتمرات لنشر الوعي عن كيفية التعامل مع تغيرات المناخ، لافتة إلى تكثيف التوعية في المدارس وقاعات المؤتمرات ومركز النيل للإعلام وفي القرى ومشاركة الحلقات النقاشية.

نشر الوعي حول الاحتباس الحراري

وأكدت أن المعهد ينشر الوعي حول الاحتباس الحراري الذي يؤثر سلبا على المناخ ويساهم في التغيرات غير المرغوب فيها، فضلا عن تأثر الحيوانات والدواجن بالاحتباس الحراري، لافتة إلى نشر الوعي بكيفية حماية الثروة الحيوانية والداجنة وطريقة تغذيتهم وعلاجهم.

تطبيق الأمان الحيوي

ولفت إلى تطبيق الندوات الإرشادية في المزارع الكبرى لتربية الدواجن والمواشي لتفعيل الأمان الحيوي والتوعية بالتطهير والنظافة للمزارع، فضلا عن الاهتمام بصحة العاملين بهذه المزارع ووقايتهم من العدوى بالأمراض المشتركة باتباعهم سبل الوقاية والأمان، وتوعيتهم بتطهير الأكل وأواني الطعام والشراب لمنع الأمراض والعدوى.

توعية وقوافل للمربين الصغار

وتؤكد الدكتورة شهيرة حنفي على تبسيط المعلومات المفيدة بشأن تربية الحيوانات والدواجن وتوصيلها للمربين الصغار، وتنظيم قوافل علاجية وتوعوية حول الدواجن والحيوانات وتربيتها وتجنب الأمراض والإكثار منها.