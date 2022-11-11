سعر طن الأرز الشعير في الشرقية.. توريد أكثر من 34 ألفا لمواقع التجميع

يواصل المزارعون في محافظة الشرقية توريد الأرز الشعير إلى مواقع التجميع البالغ عددها 64 موقعا تجميعيا في أنحاء مراكز ومدن المحافظة، مع ثبات سعر طن الأرز الشعير بنوعيه الحبة الرفيعة والحبة العريضة بسعر 6500 جنيها و6850 جنيها للطن، متضمنة قيمة حافز التوريد، وفق نظام الزراعة التعاقدية على زراعة الأرز.

سعر طن الأرز الشعير في الشرقية

وأوضح المهندس طلعت حسين وكيل وزارة الزراعة في محافظة الشرقية في حديث لـ«الوطن» أن سعر طن الأرز الشعير للحبة الرفيعة 6500 جنيه مضافا إليها قيمة توريد 100 جنيه، بينما سعر طن الأرز الشعير الحبة العريضة 6750 جنيها مضافا إليه 100 جنيه قيمة حافز.

حصاد 226 ألفا من محصولا الأرز

وأشار وكيل زراعة الشرقية في حديثه لـ«الوطن» إلى أن محافظة الشرقية زرعت نحو 226 ألفا و92 فدانا من حقول الأرز، لافتا إلى حصاد المساحة الكلية منه، مع استمرار توريد الأرز الشعير إلى مواقع التجميع التي تم مضاعفة عددها إلى 64 موقعا تجميعيا بواقع 25 موقعا حكوميا، لافتا إلى سعر طن الأرز الشعير يبدأ من 6600 جنيها للحبة الرفيعة بينما سعر طن الأرز الشعير للحبة العريضة 6850 جنيها.

مستهدف توريد 127 ألف طن لمواقع التجميع

وأوضح المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة في تصريح خاص أنه تم توريد 34 ألفا و512 طنا من الأرز الشعير إلى مواقع التجميع بالمحافظة، لافتا إلى استهداف توريد نحو 127 ألف طن من الأرز لمواقع التجميع.

مواصفات الأرز الواجب توريده

وكانت مديرية التموين حددت مواصفات وضوابط لتوريد الأرز الشعير أن تكون حبة الأرز ممتلئة ناضجة غير هشة أو جافة، بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% ورطوبة لا تزيد عن 14% للأرز فضلا عن خلوه من الشوائب وإصابته بالأمراض أو الحشرات.