محافظ الشرقية: الأوضاع مستقرة والحياة تسير بشكل طبيعي داخل المحافظة

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انتظام سير الحركة المرورية بمختلف شوارع وميادين مراكز ومدن المحافظة وأن الأمور تسير بشكل طبيعي، وذلك خلال لقائه باللواء أسامة سعد أمين عام مجلس الوزراء وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان هشام عبد المقصود مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالديوان العام .

محافظ الشرقية: جميع القيادات التنفيذية في مكاتبهم لمتابعة مهام عملهم

وأكد محافظ الشرقية تواجد كافة القيادات التنفيذية بمستوياتها المختلفة بمكاتبهم وأداء مهام عملهم على الوجه الأكمل فضلاً عن القيام بالمرور الدوري لمختلف مواقع العمل والمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة وحي، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي يعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

مركز عمليات المحافظة

كما تفقد محافظ الشرقية ومرافقوه مركز عمليات المحافظة والذي يضم غرفة تكنولوجية لمتابعة المنظومة الإلكترونية لكاميرات المراقبة المرورية والأمنية الموجودة بمدن [ الزقازيق – بلبيس – ديرب نجم – منيا القمح ] والتي تُستخدم في إحكام الرقابة والسيطرة على الشوارع والميادين العامة ومداخل ومخارج المدن فضلا عن المساعدة في تأمين المنشآت الحيوية والهامة ومتابعة حركة السيارات للتأكد من التزام أصحابها بالقواعد المنظمة للمرور ورصد الإشغالات والإنارة والنظافة لإعادة الانضباط للشارع الشرقاوي.