تفاصيل مقتل عاطل في القاهرة.. «دفع حياته ثمن معاكسة شقيقه لربة منزل»

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة عاطل "دون إصابات"- مقيم بدائرة القسم وبصحبته شقيقيه وبسؤالهما قررا بأنه عقب قيام شقيقهما المتوفى بالخروج من مسكنهما متجهاً إلى إحدى المحلات ، وحال التواصل معه هاتفياً فوجئا بغلق هاتفه المحمول ، وفى وقتٍ لاحق حضر أحد أصدقائهما وقرر لهما بعثوره على جثة شقيقهما بمنطقة جبلية بدائرة القسم ، فقاموا بنقله للمستشفى إلا أنهما إكتشفا وفاته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال إستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى مشاهدة المجنى عليه صحبة أحد الأشخاص تبين أنه وراء إرتكاب الواقعة.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لقيام شقيق المتوفى بمعاكسة زوجة شقيقه قرر الإنتقام منه ، ولعدم قدرته على قتل سالف الذكر لقوة بنيانه إختمرت فى ذهنه فكرة قتل شقيقه ، وفى سبيل ذلك قام بإستدراجه ، وإصطحبه بالدراجة النارية "ملكه" لمحل العثور عليه ، وقام بخنقه حتى فارق الحياة وإستولى منه على هاتفه المحمول.تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه، كما أرشد عن الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.