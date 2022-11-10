إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أصيب 6 أشخاص بحوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ من بينهم طفلان 10 سنوات، و12 عاما، ليتم نقلهم عقب ذلك إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج وعمل الإسعافات اللازمة لهم، وتحرير محاضر بتلك الوقائع.

ملابسات الواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى 6 إخطارات من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ، عن إصابة 6 أشخاص بحوادث متفرقة بالمحافظة من بينهم طفلان 10 سنوات، وطفل 12عاما، حيث جرى نقلهم لتلقي العلاج اللازم داخل مستشفي كفر الشيخ العام.

المصابون بالحادث

تبين من خلال سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة كل من «م .ن» 35، عاما وتقيم بحي القنطرة البيضاء، ومصابة بجروح وكدمات، جراء حدوث مشاجرة أسرية، و«ر.د» طفل 10 سنوات، ويقيم بمركز قلين، مصابا بكدمات ، إثر اصطدام سيارة به أثناء سيرها.

كما أصيب «ن.ك»، طفل 12 عاما، ويقيم بقرية روينة، وذلك أثر انقلاب دراجة نارية، و«ف.م»، 18 عاما، ويقيم بمركز الرياض، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، أثر وقوع حادث عربة «كارو» ، كما أصيب «ر.ع»، 18 عاما، ويقيم بمركز الرياض، أثر وقوع حادث الكارو، و«م .ت»، 38 عاما، ويقيم بقرية الطايفة، مصابا بجروح وكدمات في حادث انقلاب دراجة نارية.

تم تحرير عدد من المحاضر، وجار العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في تلك الوقائع.