التحريات تكشف تفاصيل العثور على جثة سائق في حالة تعفن ببولاق الدكرور

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، تفاصيل وفاة سائق يبلغ من العمر 68 عاما، داخل مسكنه بدائرة قسم بولاق الدكرور، بعد العثور على جثمانه في حالة تعفن، وتم تحرير محضر بالواقعة.

يعاني من ألم بالصدر نتيجة ورم شديد

وأوضحت التحريات التي تمت بمعرفة اللواء علاء فتحي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن جارة المتوفى قالت إنه يقيم بمفرده منذ 3 سنوات ومنفصل عن أسرته ولم تشاهده منذ 3 أيام تقريبا، وأيَّدت أسرته ذات أقوال الجارة المذكورة وإنهم كانوا يترددون عليه من وقت لآخر، وكان أحد أفراد أسرته بصحبته منذ 4 أيام لأنه كان يعاني من ألم بالصدر نتيجة ورم شديد بالفك الأيمن ولم يتهموا أحدا بشيء أو يشتبهوا في وفاته جنائياً.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة قرر أنه لا يوجد شبهة جنائية في الوفاة.

بلاغ بالواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة بولاق بالدكرور، من عمليات النجدة بوفاة شخص داخل مسكنه، وانبعاث رائحة كريهة من شقته، بالانتقال والفحص تبين أن العقار منافذه سليمة ولا توجد آثار بعثرة ووجد جثمان قاطنها 68 عاما، سائق، ولا توجد به إصابات ظاهرية.