خلال 12 ساعة.. متوفى و19 مصابا في 3 حوادث مرورية بالمنيا

لقى سائق مصرعه وأصيب 19 شخص آخرين، إثر وقوع 3 حوادث متفرقة بمراكز مطاي والعدوة وسمالوط، بطرق الصحراوي الغربي، ومصر أسوان الزراعي السريع، وطريق فرعي في شمال محافظة المنيا، وذلك خلال أقل من 12 ساعة.

اصطدام توك توك بتروسيكل في مركز سمالوط

وقع الحادث الأول في مركز سمالوط، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باصطدام توك توك بتروسيكل بطريق عزبة شاهين التابعة لقرية العمودين، ما أسفر عن مصرع أحمد خالد حسين 40 عاما، سائق، وإصابة 4 آخرين، وجميعهم يقيمون بقرية كوم اللوفي وتم نقلهم للمستشفى النموذجي لتلقي العلاج، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.

تصادم بين سيارة تابعة لفرع هيئة الإسعاف وتوك توك

ووقع الحادث الثاني في مركز مطاي حيث تلقت غرفة عمليات النجدة إشارة من مركز الشرطة بوقوع حادث تصادم بين سيارة تابعة لفرع هيئة الإسعاف وتوك توك بدون لوحات معدنية بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان أمام قرية الكفور، بسبب التخطي الخاطئ من سائق التوك توك، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص يقيمون بقرية لطف الله وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بدون لوحات

ووقع الحادث الثالث والأخير بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة، بأقصى شمال غربي محافظة المنيا، حيث تلقى مأمور مركز الشرطة إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل دون لوحات معدنية أمام قرية برمش، بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم 4 تلاميذ مدارس، يقيمون بمركز العدوة، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وكان من بين المصابين شخص مجهول الهوية يعاني من غيبوبة تامة وكسر بالساقين.

وانتقل رجال إدارة المرور والبحث الجنائي، لرفع آثار الحوادث وتسيير الحركة بالطرق الثلاثة، ومعرفة الظروف والملابسات، وتم التحفظ علي المركبات المتسببة في الحوادث وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.