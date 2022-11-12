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«التضامن»: صرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا حادث انقلاب أتوبيس في ترعة بالدقهلية

كتب:

أحمد أبوضيف
12:20 م | السبت 12 نوفمبر 2022
الدكتورة نيفين القباج

الدكتورة نيفين القباج

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع في ترعة المنصورية قرب قرية منشأة عبد النبي مركز أجا محافظة الدقهلية وأسفر الحادث عن عدد ٦ حالات إصابة وعدد ١٨ حالة وفاة حتي الآن وجار البحث من خلال فرق الإنقاذ عن احتمالية وجود حالات وفاة أخري .

وزارة التضامن 

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر فى الأرواح ومساعدة الأسر والمصابين.

وقد تقرر صرف مبلغ ٥٠ ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ ٢٥ ألف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ ٥ آلاف جنيه لكل حالة إصابة وفقا لمدة بقاء المصاب بالمستشفي، كما تقرر صرف مساعده تكافلية للأسر وتسجيل الأسر على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

وتقدمت القباج بخالص التعازي لأسر الضحايا موجهة بتقديم كافة أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة، وتعبئة الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالي.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.