وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ يتفقد دارا للمسنين

تفقد المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، دار الوفاء للمسنين، بمدينة كفر الشيخ، وذلك للاطمئنان على نزلاء الدار، والإطلاع على جودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أمان اجتماعي للمواطن

وأكد «مسلم»، على تضافر جهود مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وذلك من أجل تحقيق أهداف وزارة التضامن الاجتماعي، لإنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة، ورعاية محدودي الدخل، ورفع مستوي معيشتهم، وتحسين مستوى الخدمات التي تُقدم لهم.

وشدّد «مسلم»، على مراعاة البُعد النفسي والاجتماعي، والاهتمام بالنظافة، وقائمة الطعام المقدمة للنزلاء في دار المسنين، وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة لهم من أجل راحتهم، والاطمئنان على صحتهم البدنية والنفسية، وتوفير احتياجاتهم من أغطية كافية لمواجهة دخول فصل الشتاء.

جولات مفاجئة

وأشار «مسلم»، إلى أنه سيقوم خلال الأيام المقبلة بجولات مفاجئة لدور الأيتام ودور رعاية المسنين والمؤسسات الإيوائية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لهم، والتواصل معهم ميدانياً.