تفاصيل طعن عامل بورشة في السلام خلال مشادة كلامية.. وضبط المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لتعديه على آخر، بمحل عمله، باستخدام سلاح أبيض.

وتبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، من إحدى المستشفيات باستقبال عامل بإحدى الورش، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح طعني، إثر مشاجرة، وبالانتقال، جرى التقابل مع كلٍ من والدته، وشقيقته وبسؤالهما اتهمتا أحد الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض «مطواة» المستخدم في ارتكاب الواقعة.

بمواجهته أقر بأنه حال تواجده أمام الورشة محل عمل المُصاب حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم بالضرب على المجني عليه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته محدثاً إصابته.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.