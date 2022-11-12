مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث أثناء نقل «عفش» عروس بسوهاج

تحول التحضير لحفل زفاف بمحافظة سوهاج إلى حزن وعزاء عقب وفاة شخص وإصابة آخرين، في حادث تصادم أثناء تحميل فرش العروس ونقله من محافظة سوهاج لمحافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوجود حادث تصادم بمركز جرجا ووجود مصابين وضحايا.

الانتقال لموقع الحادث

وبالانتقال لموقع الحادث تبين وجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين بالطريق الزراعي الغربي دائرة مركز جرجا، تبين أنه أثناء تحميل منقولات زوجية خاصة بحفل زفاف، على السيارة نصف نقل قيادة المدعو «عبدالرحمن ي أ»، سن 19 سائق ويقيم دائرة بندر نجع حمادي بمحافظة قنا، وتحركت السيارة، واصطدمت بكل من: «صدقي ص م»، سن 46 عامل، ويقيم بناحية دائرة المركز، وتوفى نتيجة إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ووالد قائد السيارة المدعو «ياسر ا ب»، سن 50، سائق، ويقيم دائرة بندر نجع حمادي بمحافظة قنا، مصابا باشتباه كسر بالترقوة اليمنى، و«عبدالهادي ج م سن»، 28 عامل، ويقيم دائرة مركز جرجا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج أثناء مشاركتهم في تحميل السيارة.

تحرير محضر بالواقعة

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم، وقال الأول بأن السيارة تحركت دون قصد منه، وتم التحفظ على السيارة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ»، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.