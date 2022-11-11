إصابة شخصين في حادث تصادم موتوسيكل وملاكي بالغربية

أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية موتوسيكل وسيارة ملاكي متوقفة علي جانبي الطريق، في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بتصادم موتوسيكل بملاكي

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية موتوسيكل، وسيارة ملاكي متوقفة على جانبي الطريق، ما أدى إلى إصابة شخصين.

السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة شخصين بإصابات مختلفة ومتفرقة، إثر تصادم بين دراجة نارية موتوسيكل وسيارة ملاكي، بالقرب من شارع السلخانة بمدينة كفر الزيات، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، والتحفظ على المركبة المتسببة في الحادث.