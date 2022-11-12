السفير حسام زكي لـ«أ ش أ»: نأمل إنهاء الشغور الرئاسي بلبنان في أسرع وقت

عبّر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، عن الأمل في أن يتم الاتفاق على إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان بأسرع وقت ممكن لمصلحة البلاد والشعب اللبناني.

جاء ذلك في حديثه لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال الزيارة التي قام بها للعاصمة اللبنانية بيروت للتوقيع على بروتوكول التعاون بين الجامعة والحكومة اللبنانية لاستلام قطعة أرض لإنشاء مقر للمركز العربي للدراسات القانونية والقضائية، وذلك بحضور رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

زكي: استمرار الجامعة العربية في متابعة الموقف في لبنان

وأكد «زكي»، استمرار الجامعة العربية في متابعة الموقف في لبنان، مؤكدا أن جميع الأطراف تتحمل مسئوليتها في هذا الأمر، مشددا على ضرورة التعامل مع الفراغ الرئاسي بالجدية اللازمة، محذرًا من أن تطول فترة الشغور الرئاسي في لبنان لتفادي أية تداعيات سلبية على البلد جراء ذلك وخصوصا في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها لبنان وشعبه، موضحا أن البلد يحتاج إلى انتظام مؤسساته الدستورية وهو أمر أساسي لمصلحة الشعب اللبناني.

جدير بالذكر أن الشغور الرئاسي بدأ في لبنان منذ منتصف ليل الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الماضي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون والتي استمرت ست سنوات، فيما لم يتمكن مجلس النواب اللبناني من انتخاب خلفا لعون خلال الجلسات الخمس التي عقدها منذ 29 سبتمبر الماضي وحتى أمس الأول الخميس.