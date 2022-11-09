رئيس وزراء لبنان لبرنامج «التاسعة»: علينا نشر الوعي البيئي والنظر للمستقبل

عرض برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، تقريرا تلفزيونيا، تضمن عددا من اللقاءات الخاصة لبعض القادة ورؤساء وفود ومسؤولي الدول المشاركة في قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ.

نشر الوعي البيئي

وقال نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني، البعض يعتقد أن البيئة ربما تكون أمر ثانوي، ولكن نشر الوعي بأن البيئة موضوع أساسي، وإذا لم يلاحق موضوع البيئة الآن، سيكون في العقد القادم الوضع سيئا، إذ أن الاحتباس الحراري وزيادة حرارة الأرض يؤديان إلى مشاكل كثيرة، وننظر اليوم إلى المستقبل وما نقوم به ربما لا نراه بطريقة مباشرة غدا أو بعد غد، ولكن نشر الوعي البيئي شيء مهم جدا».

من ناحية أخرى عبر أندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء كرواتيا، عن تقديره وامتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستضافة مصر قمة المناخ COP27.

وأضاف أنه التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث حول تقليل الاحتباس الحراري، وأن تكون هناك إجراءات متكاملة ومتعاونة، وهي نقطة مهمة للغاية في جدول أعمال العالم ولاسيما الأمم المتحدة.

وتابع: «خبراؤنا سيواصلون العمل هنا على مدار هذا الأسبوع والأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المناخ».

ضرورة التعاون الأفريقي

وقال خوسية ماريا رئيس دولة الرأس الأخضر، إن التعاون أمر استراتيجي للقارة الأفريقية، وعلينا أن نرى كيف لكل دولة في إطار الاتحاد الأفريقي أن تتمكن من التعاون لحشد المصادر التموينية الضرورية لمواجهة التغيرات المناخية.