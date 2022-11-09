رئيس وزراء لبنان: القيادة المصرية تعي أمر البيئة ومهتمة بالأجيال القادمة

أعرب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، عن سعادته وفخره بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ والبنية التحتية الكاملة الموجودة، واصفًا التنظيم بـ«الممتاز»، إذ أن تنظيم هذا المؤتمر تحديدًا ليس بالسهولة التي قد يعتقدها البعض، كونه يضم أكثر من 100 رئيس دولة والعشرات من أصحاب القرار الدوليين وبعضهم لم يزور مصر من قبل، وأعربوا جميعهم عن سعادتهم وسرورهم بوجودهم بمصر، متمنيًا أن تكون كل أيام المصريين خير، مشيدًا بمدينة شرم الشيخ كونها محطة أساسية لعقد المؤتمرات، إذ أنه حضر بها عدة مؤتمرات من قبل.

القيادة السياسية المصرية تهتم بقضايا البيئة

وأضاف «ميقاتي» في حوار على هامش مؤتمر المناخ COP27 والمذاع على القناة الأولى المصرية، أن القيادة السياسية المصرية تعي أمر البيئة، فرغم كل التحديات اليومية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية نجد هذه القيادة مهتمة بالأجيال القادمة، كون أن ما نعنيه بقضية المناخ هو الأجيال القادمة والسنوات القادمة، وهنا يبرز أهمية المؤتمر في الخروج من اليوميات والنظر إلى العقود القادمة، لتحسين البيئة وتفادي المشكلات البيئية، ونوفر الأمن الغذائي الطبيعي.

لبنان حريصة على الوجود بكل المحافل الدولية

وأوضح رئيس وزراء لبنان أن تواجد لبنان بCOP 27 هو حرص على إثبات تواجد الدولة اللبنانية بكل المحافل الدولية، وأن لها كلمتها وعلاقاتها الدولية، وتعاونها مع المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أنه حرص على حضور مؤتمر المناخ الماضي كوب 26 بجلاسكو، وهذا هو العام الثاني لمشاركته بقمة المناخ، فموضوع المناخ ليس موضوع معين يخص بلد واحد، بل تخص العالم أجمع والكرة الأرضية بأكملها، ولا يوجد أحد بعيد عن تأثيرات التغيرات المناخية.