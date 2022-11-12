ضبط 147 قضية مخدرات وتنفيذ 51 ألف حكم خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط 53 قطعة سلاح ناري بحوزة 40 متهما

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 53 قطعة سلاح ناري بحوزة 40 متهما، وذلك على النحو التالي:

2 بندقية آلية.

7 بنادق خرطوش.

44 فردا محليا.

65 طلقة مختلفة الأعيرة.

5 خزائن متنوعة.

133 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 51742 حكما قضائيا متنوعا، على النحو التالي:

156 حكم جناية.

16662 حكم حبس جزئي.

3439 حكم حبس مستأنف.

24628 حكم غرامة.

6857 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية:

ضبط تشكيل عصابي ضم متهمين، ارتكبا حادثا.

ضبط 147 قضية مواد مخدرة

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 147 قضية مواد مخدرة بإجمالي 160 متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 29,218 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 20,380 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 5,661 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 200 جرام.

كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1,333 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 1,033 كيلو جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 2,120 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 115 جراما.

409 أقراص مخدرة.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 16 متهما.

بينما في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 11 متهما. وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 250 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 19988 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية، عن تحرير 447 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشارت إلى أنه خلال 24 ساعة، جرى عن تحرير 447 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.