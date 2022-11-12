ضبط 1508 قضايا تموينية متنوعة في حملات على الأسواق خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1508 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة.

تفاصيل الحملات التموينية

وحسب بيان وزارة الداخلية، جرى ضبط (4) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية، و(436) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، وكذا ضبط (731) قضية في مجال مخالفات المخابز، وكذا ضبط (18) قضية استيلاء على السلع المدعومة، وكذا ضبط (6440 لتر مواد بترولية - 1954 عبوة سجائر).

وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب، فقد أسفرت الجهود عن ضبط (25) قضية بمضبوطات بلغت 293,905 طن أرز شعير و27 طن أرز أبيض محجوبة.

منتجات مجهولة المصدر

وفي إطار جهود الإدارة في رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط (2) قضية بمضبوطات بلغت (16 قطعة ملصقات).

ضبط 5 أطنان كسر بلاستيك دون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج (5000 متر خراطيم كهربائية) دون بيانات وغير مطابقة القياسية، تمهيداً لطرحها للبيع بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية بمحافظة المنوفية.

ضبط 3 أطنان صابون سائل دون مستندات ذات الأثر بالغ الضرر بالصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع بحوزة مالك مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية بمحافظة الشرقية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً مجهولة المصدر، عن ضبط (46) قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 6410 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.