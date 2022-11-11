ضبط 200 طن أرز وسكر مجهولة المصدر في حملات تفتيشية بالشرقية

صبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية أكثر من 200 طن أرز وسكر و2 طن بنزين خلال حملات تفتيشية في عدد من مراكز المحافظة.

حملات تموينية ورقابية مفاجئة على الأسواق

وقامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (2924) محضراً منها (1490 ) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، و(1430) محضراً فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى وضد تجار تموينين مخالفين.

سلع غذائية مجهولة المصدر

وضبطت المديرية سلعا غذائية منها 1 طن و500 كيلو دقيق و195طن أرز شعير و11 طن أرز أبيض و3 أطنان سكر و300 كرتونة زيت و120 كرتونة مواد غذائية جميعهم سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط سلع غير غذائية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحية منها 2 طن بنزين و100 لتر سولار جميعم سلع غير صالحة للاستهلاك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.