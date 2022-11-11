ضبط 6 أطنان أرز مجهولة المصدر داخل مخزن مواد غذائية في الجيزة

ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب مخزن مواد غذائية بدون ترخيص، لاتهامه بحجب سلع غذائية، من أجل بيعها في السوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حجب كميات كبيرة من المواد الغذائية

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بالقبض على صاحب مخزن، يبلغ من العمر 36 سنة، مقيم في أكتوبر، لحجبه كميات كبيرة من المواد الغذائية «أرز، مكرونة، ملح».

وتبين أنها مجهولة المصدر، وبدون فواتير، بالإضافة إلى عدم توافر الاشتراطات الصحية، بقصد بيعها في السوق السوداء، بأزيد من السعر الرسمي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المخزن، عثر بداخله على 6 أطنان و165 كيلو من الأرز، ومكرونة، وملح، مجهولة المصدر وبدون فواتير، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة حجب السلع.. حبس وغرامة

يقول المحامي نبيل أحمد لـ«الوطن»، إن المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تنص على أنه «يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة آخرى».

وتابع في استعراض المادة: «يصدر قرار من مجلس الوزراء، بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي، بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها».

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون».