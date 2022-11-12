بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 7 ملايين و675 ألفا

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم السبت، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد إلى 7 ملايين و675 ألفا، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

21 ألفا و100 لاجئ وصلوا من أوكرانيا إلى بولندا أمس

وذكرت وكالة حرس الحدود البولندية أن 21 ألفا و100 لاجئ وصلوا من أوكرانيا إلى بولندا أمس الجمعة، فيما غادر 21 ألفا و600 آخرين عائدين إلى بلادهم ليبلغ إجمالي العائدين 5 ملايين و872 ألفا، وذلك حسبما أورد «راديو بولندا» في نشرته الإنجليزية.

وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.