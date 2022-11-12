«الطاقة الذرية»: تضرر مركز أبحاث نووي بسبب القصف الروسي على أوكرانيا

أعلنت «وكالة الطاقة الذرية»، تضرر مركز خاركيف للأبحاث النووية بشكل كبير بسبب قصف روسي، مشيرة إلى عدم أدلة على تسرب إشعاعات نووية من المركز، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وهربت قوات أوكرانية، من بلدة «أوبيتنوي» جنوبي مدينة أفدييفكا بجمهورية «دونيتسك» الشعبية، التي ضمته «موسكو» مؤخرا إلى أراضي الاتحاد الروسي على إثر استفتاء، بعد حصار طويل من قبل القوات الروسية.

القوات الأوكرانية تترك وثائق تشغيلية مهمة عند فرارها من «أوبيتنوي».

وأشار نائب قائد «اللواء السلافي الأول»، أوليج جورلينكو، إلى ترك القوات الأوكرانية محطات إذاعية ووثائق تشغيلية مهمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، وافقت «أمستردام»، على الإفراج عن 20 ألف طن من الأسمدة الروسية عالقة في «ميناء روتردام» الهولندي بسبب العقوبات المفروضة ضد موسكو، استجابة لطلب أممي، وقالت وزارة الخارجية الهولندية، إن الشحنة مخصصة لـ مالاوي، وسيتم توريدها برعاية «برنامج الأغذية العالمي».

هولندا: شحنات الحبوب الروسية غير خاضعة لعقوبات أوروبا

وأوضحت الخارجية الهولندية، في بيان، أن شحنات الحبوب والأسمدة الروسية غير خاضعة لعقوبات «الاتحاد الأوروبي»، مشيرة إلى احتجاز الشحنات بسبب شخص واقع تحت العقوبات كان على صلة بالشركة الروسية المالكة للشحنة.

وفي فرنسا، اعتبرت «باريس»، أن على مجموعة الـ20، خلا قمتها المقرره في «جزبرة بالي» الإندونيسية، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، دعوة روسيا لتبني منطق خفض التصعيد في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ماكرون لن يلتقي لافروف في قمة مجموعة الـ20

وقال مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن عدم مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة الـ20، أظهرت تشكل تحالف داخل المجموعة، مشيرا إلى عزلة روسيا حقيقية.

ولن يلتقي ماكرون، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي سينوب الرئيس فلاديمير بوتين في قمة مجموعة الـ20.

وفي إطار الانفجارت التي تعرضت لها خطوط «السيل الشمالي» للغاز الروسي، قالت شركة «سبيس نيو» التحليلية، إنها رصدت سفينتين مجهولتين بالقرب من خطوط أنابيب غاز «السيل الشمالي» الروسي في الأيام التي سبقت العملية التخريبية التي لحقت بالخطوط، مشيرة إلى نقلها البيانات إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقا لما ذكرته مجلة «وايرد» الأمريكية.

بدورها، قالت وزارة طاقة الاحتلال الإسرائيلية، إن «تل أبيب» ستحتاج إلى عدة سنوات قبل تمكنها من زيادة إمداداتها من الغاز إلى أوروبا بشكل كبير.

من جانبها، أشارت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، في مقال، إلى سعى «واشنطن»، بشكل سري منذ صيف العام الجاري إلى استئناف الحوار مع الجانب الروسي بشأن معاهدة «ستارت»، رغم التوترات بين الجانبين.