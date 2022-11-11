الرئيس الفرنسي ماكرون: عودة مدينة خيرسون إلى أوكرانيا «خطوة مهمة»

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عودة مدينة خيرسون إلى أوكرانيا، بالخطوة المهمة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أشارت في وقت سابق، إلى استكمال نقل جنودها إلى الجانب الأيسر من نهر دنيبرو عند الساعة الخامسة صباحا بتوقيت موسكو «04:00 بتوقيت القاهرة».

وفي وقت سابق، رحبت وزارة الخارجية الأوكرانية بإعلان انسحاب القوات الروسية من شمال خيرسون، ووصفته بالنصر مهم، وقال الوزير دميترو كوليبا، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن بلاده ستنتصر، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وأشار جندي أوكراني أسير من اللواء 53 الميكانيكي، الملازم أول فلاديمير ليبيخين، إلى تخطيط القوات الأوكرانية لشن هجوم على «بيلجورود» و«كورسك» الروسيتين في الشتاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان رئيس غينيا بيساو، أومارو شيسوكو إمبالو، قال في وقت سابق، بـ«منتدى باريس للسلام»، إنه نصح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

"إمبالو" يتوقع مساعدة وساطة من باريس في تسوية الأزمة

وقال «إمبالو» إنه تحدث مع «بوتين» في أكتوبر الماضي، لنحو 3 ساعات، فيما توقع رئيس غينيا بيساو، مساعدة وساطة في تسوية الأزمة الأوكرانية من ماكرون، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.