أوكرانيا تعلن مقتل 30 جنديا روسيا في منطقة «تشيرفوني»

شن الجيش الأوكراني، أمس الجمعة، ضربات دقيقة على مقر للقوات الروسية، في قرية «تشيرفوني ماياك» بمنطقة خيرسون، ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 جنديا روسيا وتدمير دبابتين و4 شاحنات.

وأشارت «قيادة العمليات الجنوبية» الأوكرانيىة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى تفجير القوات الروسية جسري أنتونيفكا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

أوكرانيا تطالب روسيا بالعودة للمفاوضات بحسن نية

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إن الأزمة ستستمر حتى بعد استعادة «خيرسون»، وأوضح وزير الخارجية الأوكراني، دميترو أيفانوفيج كوليبا، أن لا مؤشرات على رغبة «موسكو» بالبحث عن السلام.

وطالب كوليبا، روسيا بالعودة للمفاوضات بحسن نية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

فومين: «جينيتشيسك» ستصبح مؤقتًا العاصمة الإدارية لـ«خيرسون»

وقال ألكسندر فومين، المتحدث باسم نائب رئيس حكومة «خيرسون»، التي ضمته «موسكو»، في وقت سابق، إلى أراضيها على إثر استفتاء، إن «جينيتشيسك» ستصبح مؤقتًا العاصمة الإدارية للمقاطعة.

وأضاف فومين لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن جميع السلطات الرئيسية تتركز في «جينيتشيسك» جنوب «خيرسون».

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إعادة انتشار أكثر من 30 ألف عسكري روسي ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري إلى الجانب الأيسر لـ«نهر دنيبر».

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وصف دخول وحدات خاصة من القوات المسلحة بالفعل «خيرسون» بعد الانسحاب الروسي، بالتاريخية.

من جانبها، ستسعى دول «الاتحاد الأوروبي» وبريطانيا لعزل ومقاطعة وفد موسكو برئاسة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أثناء فعاليات قمة مجموعة الـ20، المقرر انعقادها في «بالي» الإندونيسية، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وفقا لما ذكرته صحيفة «التليجراف» البريطانية نقلا عن مصادر.

اتفاق «بريطاني فرنسي» على مواصلة دعم «كييف» سياسيا وعسكريا

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في كلمة أمام قمة المناخ cop 27، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، إن الأزمة الأوكرانية، دليلا على ضرورة التخلص من الوقود الأحفوري.

واتفقت «لندن» و«باريس»، على مواصلة دعم «كييف» سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وإنسانيا وتعزيز التعاون في المحيطين الهندي والهادئ، وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، ونظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، في بيان مشترك عقب محادثات في العاصمة الفرنسية، إن البلدين، يخططان، للضغط على «بكين» بشأن الأزمة الأوكرانية.

واعرب الوزيران على استعداد البلدين للعمل مع الصين بشأن التحديات العالمية مثل: «تغير المناخ».