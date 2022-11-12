وزير داخلية البحرين: محاولات اختراق المواقع الحكومية لن تؤثر على الانتخابات

قال وزير الداخلية بمملكة البحرين الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، إن محاولات اختراق عدد من المواقع الحكومية ومن بينها موقع مجلس النواب قبيل انطلاق الانتخابات النيابية ومجالس البلدية، محاولات يائسة لن تؤثر على العملية الانتخابية وتم التعامل معها فورا، مؤكدا أن الإقبال الكبير من المواطنين للمشاركة في الانتخابات أكبر رد على هذه المحاولات.

المواطن البحريني حريص على المشاركة في العملية الديمقراطية

وأضاف آل خليفة، في تصريح صحفي عقب الإدلاء بصوته بمركز اقتراع حلبة البحرين، اليوم السبت، أن المواطن البحريني حريص على المشاركة في العملية الديمقراطية التي تسير بانتظام ويسر، مشيرا إلى أن المملكة تشهد تطورا ديمقراطيا بفضل المشروع الإصلاحي الذي أطلقه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مهنئًا ملك البحرين على الحضور اللافت، والمشاركة الوطنية من كل الفئات في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وبدأت مراكز الاقتراع بمملكة البحرين في استقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية، حيث فتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا.

ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الثامنة مساء، ووفقاً لإحصاءات الإدارة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2022 تبلغ إجمالي الكتلة الناخبة نحو 344713 ناخباً.

اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية في المملكة

وأظهرت الأرقام أن الكتلة الانتخابية في محافظة العاصمة التي تضم 10 دوائر بلغت 66148 ناخبا وفي محافظة المحرق التي تضم 8 دوائر 81637 ناخباً، وفي المحافظة الشمالية التي تضم 12 دائرة 121581 ناخباً، وفي المحافظة الجنوبية التي تضم 10 دوائر 75347 ناخباً.

وأكدت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية في المملكة الحرص على ضمان توفر كل الأجواء الديمقراطية السليمة التي تسهم في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتعزيز المشاركة الإيجابية والبناءة، وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الديمقراطي عبر انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، وحثت الناخبين على المشاركة الفعالة في عملية التصويت لاختيار ممثليهم النيابيين والبلديين.

ويتألف مجلس النواب من 40 عضواً يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها القانون، وتكون مدة مجلس النواب 4 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد.