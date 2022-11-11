انطلاق الانتخابات النيابية والمجالس البلدية في البحرين غدا

تنطلق، غدا السبت، انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية في مملكة البحرين؛ ومن المقرر أن تبدأ مقار الاقتراع في استقبال الناخبين من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

بدء مرحلة الصمت الانتخابي

وأعلنت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية في البحرين، أنه طبقًا للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، تبدأ مرحلة الصمت الانتخابي قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية.

ودعت اللجنة إلى وجوب التزام كل المرشحين بوقف جميع أشكال الدعاية الانتخابية وعبر كافة الوسائل، بدءًا من الساعة 8 من صباح اليوم.

وأكدت اللجنة الحرص على ضمان توفر كل الأجواء الديمقراطية السليمة التي تسهم في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتعزيز المشاركة الإيجابية والبناءة، وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الديمقراطي عبر انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية وحثت الناخبين على المشاركة الفعالة في عملية التصويت لاختيار ممثليهم النيابيين والبلديين غدا السبت وذلك من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً.

مدة مجلس النواب البحريني 4 سنوات

يشار إلى أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين أصدر أمرا ملكيا بتحديد ميعاد الانتخاب والترشح لعضوية مجلس النواب.

وتقرر فتح باب الترشح يوم 5 حتى يوم 9 أكتوبر الماضي على أن تجري الانتخابات غدا السبت 12 نوفمبر، والإعادة يوم 19 نوفمبر، وتم إجراء الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج الثلاثاء الماضي الموافق 8 نوفمبر والإعادة 15 نوفمبر.

ومن المقرر أن تُضاف نتائج الاقتراع في الخارج إلى نتائج الاقتراع في البحرين المقرر إجراؤها غدا، ويتألف مجلس النواب من أربعين عضواً يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها القانون.

وتكون مدة مجلس النواب 4 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد.