ملك البحرين: الأوضاع الراهنة تحتم التوافق على وقف الأزمة الأوكرانية

قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، إنّ ملتقى البحرين للحوار توصل إلى نتائج مهمة سيوليها جلّ العناية؛ لتأخذ مسارها الصحيح ضمن المساعي المبذولة؛ للإسهام في نشر السلام وترسيخ قيم التعايش المشترك بين الدول والشعوب.

وأضاف عيسى، في كلمته ضمن فعاليات الجلسة الختامية لملتقى البحرين للحوار بحضور شيخ الأزهر: «وتحتم علينا الأوضاع الراهنة بأن نتوافق أولا على رأي واحد لوقف الحرب الروسية الأوكرانية وبدء مفاوضات جادة لخير البشرية جمعاء والبحرين على أتم الاستعداد لتقديم ما يتطلبه هذا المسعى».

وتابع: «نتوجه بخالص تقديرنا للمشاركين الأجلاء على ما يبذلونه من جهد مقدر وسعي مشكور في أداء مهامهم النبيلة وبالشكر والامتنان للجهات المنظمة التي أسهمت في إعداد الملتقى وتنظيمه داعين الله، أن يثبت خطانا بالتوفيق والبركات على درب المحبة والوئام والتواصي بالحق والصلاح للبشرية كلها».