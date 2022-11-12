مدير «الإيسيسكو»: مصر أثبتت قدرتها على تنظيم مؤتمرات عالمية في COP27

أكد المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» الدكتور سالم بن محمد المالك، أن مصر في تنظيمها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP 27» أثبتت للعالم أجمع أنها قادرة على تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية الكبرى.

وأشار إلى مشاركة الإيسيسكو بقمة المناخ بشرم الشيخ مدينة الخير والسلام بمجموعة من البرامج والأنشطة تتضمن 50 نشاطا سواء على شكل ندوات أو محاضرات أو مبادرات، حيث يضم جناح الإيسيسكو أهم إصدارات المنظمة في مجالات حماية التراث والمحافظة على البيئة وحوكمة إدارة الموارد الطبيعية البيئية.

المالك: توقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية بشأن الطاقة النظيفة

وأعلن الدكتور سالم بن محمد المالك لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، على هامش فعاليات المؤتمر، توقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية وبعض المؤسسات الأخرى بشأن استخدامات الطاقة النظيفة في المواقع الأثرية والمتاحف.

وأشار إلى إن المنظمة أطلقت على هامش فعاليات المؤتمر بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار بمصر، مبادرة إنشاء صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف في مصر والعالم الإسلامي من أضرار التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية وتداعياتها باتت من أبرز التحديات التي تواجه البشرية اليوم، إذ يشهد العالم في كل لحظة ظاهرة جديدة من ظواهر التحولات والتغيرات المناخية التي تهدد الخطط والسياسات، وتفاجيء التوقعات والطموحات المنشودة.

وأوضح أن هذا الصندوق يؤكد انتقالنا من مرحلة المقترحات والالتزامات للتطبيق والممارسات وهذا ما يدعو إليه مؤتمر المناخ هذا العام.