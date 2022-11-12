رئيس قمة جلاسكو: التمويل محور مهم في قضية المناخ لإحداث التغيير المستهدف

قال ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ COP26 «قمة جلاسكو»، إنَّ حكومة المملكة العربية السعودية أعلنت عن خططتها للوصول إلى الصافي الصفري، والمضي قدما في مجال تغير المناخ.

التمويل في قضية المناخ هامة للغاية

وأضاف «شارما»، خلال جلسة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، أنَّ التمويل في قضية المناخ تعد نقطة مهمة بدونها يكون التغيير صعبًا للغاية، والذي لم يتمّ وضعه كهدف في عام 2020، ونأمل أن يتمّ وضعها في العام المقبل.

وتابع: «هذا يبين أهمية وجود تريليونات من الدولارات، من أجل هذا الانتقال ودعم الدول النامية، ويجب إشراك القطاع الخاص وإصلاح في هيكل التمويل، وأن نتأكّد بأن هذه الأموال العامة تستطيع تعزيز الكثير من الأمور».

وواصل: «هناك تمويل من القطاع الخاص في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية، ونحن بحاجة لإيجاد طرق لضخ هذه الأموال في الأنظمة حتى نستطيع أن نصل إلى حلول، نحن لدينا الأهداف، ولكن نحن بحاجة لتنفيذها».

انتقال جنوب أفريقيا للطاقة النظيفة

واستكمل: «أحد الأشياء التي أطلقناها في COP26 هو أن يكون هناك شراكات عادلة في جنوب أفريقيا، وهذا ما تحدثنا عنه في COP27، وجرى تقديم أكثر من نصف مليار دولار من مجموعة السبع ودول متقدمة أخرى، ومن بنوك التنمية حتى يكون هناك انتقال للطاقة النظيفة في جنوب أفريقيا».

وأردف: «في COP27 وجدنا الرئيس رامافوزا يتحدث عن خطة للاستثمار، والهدف من هذا هو أن يكون لدينا خطة توجه الأموال الحكومية مع أموال القطاع الخاص وهذا بحاجة إلى إصلاح تشريعي وسماح للقطاع الخاص بالعمل في هذا المجال والعمل مع شراكات أخرى مع ماليزيا وفيتنام وغيرها من الدول، ونستطيع أن نرى المزيد من الإعلانات بعد ذلك».