تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل صديقه في شبرا الخيمة لجلسة الغد

أجّلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بمحافظة القليوبية، محاكمة عامل متهم بقتل صديقه رميا بالرصاص وإلقاء جثته بأحد المجاري المائية، إلى جلسة الغد، لسماع مرافعة دفاع المتهم والمدعين بالحق المدني.

إحالة المتهم بقتل صديقه بشبرا للجنايات

كان المحامي العام لنيابات جنوب بنها أحال المتهم «حامد ع م»، 28 سنة، عامل، بتهمة قتل المجني عليه «محمود ز»، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا وذخائر سلاح ناري، وتوجه إلى مكان تواجده، وأطلق صوبه عيارًا ناريا استقر بمنطقة الرأس فسقط أرضا، ثم ألقى الجثة في مجرى مائي للتخلص منها.

تفاصيل قتل ضحية صديقه بشبرا

وارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر سرق المتهم المنقولات والمبالغ النقدية المبينة قدرًا ووصفًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، كما أحرز سلاحا ناريا مششخنة بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية، وأدوات صاروخ كهربائي، حقائب بلاستيكية، حقائب سفر، خرطوم مياه، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.