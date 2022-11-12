الممثل الخاص لرئيس COP27: تصريحات بايدن في القمة تحقق المزيد من الاستدامة

قال السفير وائل أبو المجد الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف COP27، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث أمس، عن الفعاليات المهمة لمؤتمر قمة المناخ، كما أنه أرسل رسالة التزام بتنفيذ التعهدات الخاصة بالتغير المناخي فضلًا عن تأكيده على دعم الدول النامية من خلال الأفكار والمبادات والتعهدات التي جرى قطعها، كما أن كلماته كانت ترتبط بالمبادرات وتحقيق المزيد من الاستدامة.

مبادرة خاصة بالتكيف مع إفريقيا منذ 9 أشهر

وتابع «أبو المجد» خلال مؤتمر صحفي بالدورة الـ27 لمؤتمر قمة المناخ، أن هناك مبادرة خاصة بالتكيف مع إفريقيا منذ 9 أشهر، دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا يعرض عدد الالتزامات الخاصة بالولايات المتحدة واستجابة أطرافها إلى طلبات حكومتها لكي تنفذ تلك الالتزامات وتحويلها إلى أنشطة وبناء قدرات وإنشاءات تتعلق بقضية التكيف مع التغيرات المناخية.

المفاوضات تأخذ وقتا طويلا وتخضع لوجهات نظر مختلفة

وأكد سعادته بتعاون الولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن النتائج التي تعتبر تأسيسا لمبدأ التنفيذ، لافتًا إلى أن المفاوضات تأخذ وقتا طويلا وتخضع لوجهات نظر مختلفة، ولكن هذا هو نوع التنفيذ المُتاح على أرض الواقع ونتمنى أن يكون له تأثير كبير.

وأشار الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف COP27، إلى أن هناك فعالية تركز على مصر والولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة ألمانيا، علاوة على تواجد تعاون آخر يجري الإعداد له عبر الشهور الماضية ويشمل عدة أُطر، وهذا يمثل نموذجا للتعاون.