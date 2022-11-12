متحدث «الخارجية الأمريكية» لـ«الوطن»: كلمة بايدن في COP27 من أهم خطاباته

قال ساميوميل ويبيرج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط، إنَّ قمة شرم الشيخ أهم مؤتمرات المناخ منذ بدء انعقادها على مدار السنوات الماضية، لأنَّها بالفعل قمة تنفيذ، مشيرًا إلى أنَّ خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة الماضية، في مدينة شرم الشيخ من أهم خطابات الرئيس خلال فترة إدارته، إذ إنَّه انتظر 40 عامًا حتى يصل لهذه اللحظة.

ويبيرج: مؤتمر المناخ في شرم الشيخ أهم مؤتمر مناخ لأنه للتنفيذ

وأضاف ويبيرج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كلمة الرئيس جو بايدن هامة للغاية لأننا كنا نسمع في جميع المؤتمرات التي سبقت مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ COP 27 التزامات والتعهدات لكن الآن حان الوقت للتنفيذ وحان الوقت أيضا ليكون هذا التنفيذ أمام الناس في جميع أنحاء العالم، وهذا هو مؤتمر تنفيذ التعهدات».

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط: «في الجانب الأمريكي لقد قمنا بجميع الالتزامات الكاملة لنصل إلى تحقيق أهدافنا الطموحة المتمثلة في خفض الانبعاثات في عام 2030 بنسبة 50-52٪ دون مستويات 2005، ومن ثم إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050 من خلال سلسلة من الإجراءات المناخية غير المسبوقة».

بايدن أعلن عن دعم جديد بقيمة 500 مليون دولار للتكيف المناخي في مصر

وأوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن دعم جديد بقيمة 500 مليون دولار للتكيف المناخي في مصر ودعم تحول مصر إلى الطاقة الخضراء مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وألمانيا، كما اعلن عن تقديم بلاده 150 مليون دولار لدعم الدول الأفريقية، كما سيكون هناك دعم لأنظمة الإنذار المبكر في أفريقيا، لتعزيز الأمن الغذائي ودعم مركز تدريب جديد في مصر للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

وقال: «الرئيس الأمريكي أكّد أنَّ تحول مصر إلى الطاقة النظيفة سيسمح لمصر بالحصول على 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030 وتحسين 5 جيجاوات من الطاقة المولدة بالغاز بما يخفض انبعاثات مصر في نطاق الطاقة 10%، كما سنعمل مع مصر على حجز 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي حاليا تخسرها مصر في الحرق والرياح والتسرب، وبفضل هذا التعاون فان مصر تصبح قادرة على تحقيق ما وضعته لنفسها كمساهمات محددة وطنيا»، مؤكّدًا أنَّ التعاون مع مصر مهم للغاية في المشروعات المتعلقة بالمناخ، لاسيما المشروعات الصديقة للبيئة والطاقة البديلة.

بايدن ركز على أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تمول خطة الطوارئ للتكيف

وأوضح أنَّ الرئيس الأمريكي ركز على أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تمول خطة الطوارئ للتكيف والقدرة على الصمود «بريبر» لمساعدة أكثر من نصف مليار نسمة في البلدان النامية بهدف الاستجابة لتغير المناخ، كما أن الإدارة الأمريكية طلبت ملياري دولار لخطة «بريبر» في هذا العام.

وأشار «ويبيرج» إلى أنَّ يجب أن يوجد تنسيق كافي بين الدول الكبرى مثل الصين والهند لأن هناك دول أخرى متضررة من التلوث الذي يؤثر بشكل كبير للغاية على المناخ، فمن الضروري أن يتم تكثيف العلاقات الثنائية والتنسيق للعمل الدولي سويا، ويجب على الدول الكبرى توفير التمويل والمبادرات للدول الأخرى من أجل التغلب على التغيرات المناخية.

واختتم «ويبيرج» حديثه: «دول كثيرة عانت من الدروس الخاصة بالتغيرات المناخية، وهناك تنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر بكل الموضوعات المرتبطة بتغير المناخ، ونحن لدينا مبادرات لدعم الدول النامية، فالعالم يواجه تهديدات جراء تغير المناخ، ونحن جميعنا في سفينة واحدة».