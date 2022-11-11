الولايات المتحدة: وزير الخارجية لا يخطط للقاء نظيره الروسي في قمة العشرين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن لا يخطط للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش قمة العشرين في إندونيسيا، الأسبوع المقبل، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال المتحدث باسم الوزارة الأمريكية، نيد برايس في مؤتمر صحفي: ليس لدى الخارجية أي خطط للتفاعل في هذه المرحلة، وفًقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، دعا عدد من المشرعين «اليمينيين المتطرفين» في «الكونجرس»، إلى وضع حد كامل لـ المساعدات المقدمة لـ«كييف»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية نقلا عن صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

بعض الجمهوريين يؤيدون الوقف الكامل لدعم أوكرانيا

ويؤيد بعض الجمهوريين في «الكونجرس» الوقف الكامل للدعم، بينما اقترح آخرون تقليصه، مع زيادة الشق العسكري. وقالت «واشنطن بوست» نقلا عن مصادر في «الكونجرس»، إن ممثلي «الحزب الجمهوري» سيناقشون بالفعل مسألة المساعدات في الاجتماع المقبل.

وكان العضو الجمهوري، في «الكونجرس» الأمريكي، بول جوسار، قال في وقت سابق، إن الوضع لا يطاق، مضيفًا إن انتظار التسوية السلمية طال.

وأوضح جوسار، أن العالم شهد ما يكفي من الموت والدمار بسبب أزمة أوكرانيا، وأشار عضو «الكونجرس» الأمريكي، إلى أنه يعتزم مواصلة التصويت ضد مبادرات بلاده الهادفة إلى تخصيص المزيد من الدعم العسكري لـ أوكرانيا.

وتابع جوسار قائلا، إن «كونجرس» بلاده الأمريكي تقدم بـ 17 مبادرة لتمويل أوكرانيا لإطالة أمد الصراع.

برلماني روسي: بوريل يعتبر أوكرانيا كبشا لتدمير روسيا

وفي سياق متصل، قال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بـ«مجلس الاتحاد» الروسي، فلاديمير جباروف، إن إمداد الغرب لـ «كييف» بالأسلحة، يعطي روسيا سببا لتدمير البنية التحتية للنقل في أوكرانيا، مضيفا إن ممثل الشؤون الخارجية بـ«الاتحاد الأوروبي»، جوزيب بوريل، لا يخفي حتى أنه يعتبر «كييف» كبشا رئيسيا لتدمير «موسكو».

بدوره، سيعقد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، في الأسبوع المقبل، من «دالاس»، أول اجتماع علني له على الإنترنت، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتأكيد على أهمية استمرار دعم بلاده لـ«كييف»، وفقا لما أعلنه «معهد جورج بوش».

الرئيس الأوكراني: لا استبعد إجراء محادثات سلام مع «موسكو»

وكان زيلينسكي، قال في وقت سابق، إنه لم يغلق الباب أمام المحادثات مع الجانب الروسي، واوضح الرئيس الأوكراني، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية، إن لا يستبعد إجراء محادثات سلام مع «موسكو»

من جانبها، نقلت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، عن مصادر، أن التغيير في موقف زيلينسكي، حدث بعد أيام قليلة من زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى أوكرانيا.

وفي إيطاليا، أعرب وزير الدفاع جيدو كروسيتو، خلال محادثة هاتفية مع بوريل، عن أمله في التوصل إلى سلام في أوكرانيا بأقرب وقت ممكن، مضيفا إن «روما» تبذل كل جهد ممكن لتهيئة الظروف الضرورية لمفاوضات سلام جادة.

وكان كروسيتو، أعا التأكيد في وقت سابق خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، على خط «روما» الأطلسي والالتزام القوي بالتكتل العسكري والتحالف الغربي الداعم لـ أوكرانيا.

ميدانيا، أعلنت أوكرانيا، استعادت السيطرة على 41 منطقة في «خيرسون» الواقعة جنوب البلاد، التي ضمتها «موسكو» في وقت سابق، إلى أراضي الاتحاد الروسي على إثر استفتاء، وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، تقدم قواتها في المنطقة.

مسؤول أوكراني: القوات تقتحم «خيرسون» بحذر

وأوضح مستشار وزير الدفاع الأوكراني، يوري ساك، أن قوات بلاده تقتحم «خيرسون» بحذر لوجود بقايا من قوات موسكو في المدينة،مضيفا، في مقابلة مع «العربية-الحدث»، إن بلاده لن نتنازل عن سيادة أراضيها.