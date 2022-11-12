تطورات جديدة فى واقعة المتهم بالنصب على راغبي السفر بالغربية: اعرف العقوبة

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بالنصب على راغبي السفر للدراسة في الخارج بالغربية، وسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة والاستماع إلى أقوال المجنى عليهم، وذلك بعدما تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فكانت بدايتها عندما وردت معلومات وتحریات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قیام أحد الأشخاص، له معلومات جنائیة ومقیم بالغربیة، بإنشاء شركة بدون ترخیص كائنة بمحافظة الغربیة واتخاذھا وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتیال على المواطنین من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستھم بالجامعات الأجنبیة، والاستیلاء على أموالھم بزعم قدرته على إلحاقھم للدراسة بالخارج، ولاستقطاب ضحایاه أعلن من خلال «الإنترنت» بأن شركته حاصلة على وكالة رسمیة من العدید من الجامعات الأجنبیة بالعدید من الدول، خلافاً للحقیقة.

وبإجراء تحريات الشرطة فى الواقعة، تم التوصل إلى اثنين من ضحايا المتهم، وأقرا بأنهم تعرضوا للنصب والاحتیال علیھما بذات الأسلوب والاستیلاء منھما على مبلغ مالي، وعقب تقنين الإجراءات تم استھداف المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجھته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إلیه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة ارتكاب جريمة النصب

أما عن عقوبة ارتكاب جريمة النصب، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، إن القانون حدد عقوبة رادعة لكل من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في الاستيلاء على أموال الآخرين، وحدد عقوبة يواجهها النصاب الالكتروني هي الحبس 3 أشهر وغرامة مالية تبدأ من 30 ألف جنيه، أو يعاقب المتهم بإحدى العقوبتين.

وأضاف أن كل من استغل أو انتفع من خدمات الاتصالات دون وجه حق، يعاقب بالحبس فترة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة مالية، مضيفا أن الغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه، وتصل لـ 50 ألف جنيه، كما أنه وفقاً للمادة 336 في قانون العقوبات المصري المادة 336 التي نصت على معاقبة كل من استخدم وسائل الاتصال، بغرض النصب على الآخرين، أو كل من حصل على نقود أو سندات دين أو متاع منقول أو عروض عن طريق الاستيلاء بالاحتيال لسلب شيء من المجني عليه، أو استعمل طرق احتيالية لإيهام المواطنين بوجود واقعة مزورة أو مشروع كاذب أو إيهامهم بالأمل بالحصول على أرباح وهمية، يعاقب بالحبس.