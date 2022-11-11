حبس المتهم بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من المواطنين بالغربية

«كنت باخد الفلوس منهم، وأقول إني هشغلها في العقارات ونكسب أكتر وأديهم أرباح كل شهر، بهذه الكلمات بدأ المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالغربية، أقواله في جلسة استماع أمام النيابة العامة، والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة غسيل الأموال، وأمرت بسرعة إجراء التحريات.

ضبط متهم بالنصب على المواطنين

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قد ألقت القبض على المتهم، وتم تقدير ممتلكاته بحوالي 10 ملايين جنيه نتيجة النصب على المواطنين بغرض توظيف الأموال بمجال العقارات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وتبين من التحريات استخدام المتهم عدة أساليب لإخفاء تجارته غير المشروعة بمجال توظيف الأموال، بينها شراء 3 شركات ومصنع مع العديد من الإيداعات النقدية بالبنوك بمبالغ كبيرة لإخفاء مصدر تلك الأموال.

قانونى يوضح عقوبة غسيل الأموال

وحول عقوبة غسيل الأموال، قال المحامي حسن شومان إن القانون ينص على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال وتتم مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة عن جريمة غسل الأموال في حالة الأصول المغسولة والمتحصلات، بالإضافة للمنافع الآتية من هذه المتحصلات.

وأضاف «شومان»، أنه حسب المواد 8 و9 و11 من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بغسل الأموال بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف تلك المواد.