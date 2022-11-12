«التضامن» تعلن رفع تعويضات ضحايا حادث الدقهلية إلى 100 ألف جنيه

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رفع قيمة التعويضات لضحايا حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع في ترعة المنصورية قرب قرية منشأة عبد النبي مركز أجا محافظة الدقهلية، وأسفر الحادث عن 6 حالات إصابة و19 حالة وفاة، إلى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألفًا.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بشمول أسر الضحايا بكافة أنواع الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا مع الجمعيات الأهلية من أجل تعبئة الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالي.

ووجهت «القباج»، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر في الأرواح ومساعدة الأسر الأسر، مقدمة التعازي لأسر الضحايا وموجهة بتقديم كافة أوجه المساعدات التي تحتاجها الأسر المنكوبة.