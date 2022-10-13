«هبة» تتقلد منصب وزيرة التضامن الاجتماعي لمدة يوم: «قادرة على التحدي»

لم تكن «هبة عز العرب» الفتاة ذات الـ24 عامًا، تدري أن الاهتمام والوقت الذي كرسته من أجل الفتيات ذوي الهمم في الآونة الأخيرة أملًا في تسهيل الحياة عليهن، سوف يكون سببًا في توليها منصب وزيرة التضامن الاجتماعي لمدة يوم، في إطار احتفال مصر باليوم العالمي للفتاة، ممثلًا في وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها مثالًا مشرفًا للمرأة المصرية التي تبارز مصاعب الحياة من أجل تحقيق أحلامها.

فـ«هبة» التي ولدت في محافظة بني سويف، لم تستسلم لإعاقتها الحركية التي ولدت بها وجعلتها حبيسة الكرسي المتحرك، وقررت أن تطير بطموحها حتى تخرجت من كلية الإعلام بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وأصبحت مذيعة تحت التدريب في قناة فضائية، ثم عضو المجلس القومي للمرأة عن مقعد المرأة ذات الإعاقة ببني سويف.

وكان استقبال نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لـ«هبة» في مكتبها بالترحاب، تعبيرًا عن تقديرها واهتمامها بكفاح الفتيات من ذوي الهمم لتحقيق تأثير حقيقي في المجتمع، وذلك في إطار مبادرة «فتيات في أدوار قيادية» التي أطلقتها هيئة «بلان إنترناشيونال» عالميًا في عام 2016، لتعزيز حق الفتيات في تقلد المناصب القيادية وتُنفذ في مصر تحت رعاية وزيرة التضامن وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي وسفارة كندا بالقاهرة منذ عام 2018.

سبل دعم الوزارة لذوي الإعاقة

مارست «هبة» مهام منصبها الجديد كوزيرة للتضامن الاجتماعي لمدة يوم واحد بجدية شديدة، إذ أطلعت على الملفات الخاصة بعمل الوزارة والبرامج والمبادرات المنفذة، ولم تبخل وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير كل المعلومات خلال الرد على أسئلة «هبة» بشأن ملف الإعاقة، إذ أبدت الفتاة العشرينية اهتمامًا بالغًا حول سبل دعم الوزارة لذوي الإعاقة وآليات التدريب والتأهيل المختلفة.

وعبرت «القباج» عن سعادتها بهذا اللقاء مع «هبة»، معربة عن كامل تقديرها لوالدها على ما قدمه من جهد ورعاية ومرافقة لها في رحلة نجاحها، إذ تولى رعايتها بعد وفاة والدتها، فأصبحت «هبة» تمثل لأشقائها أيقونة وقدوة في التحدي والمثابرة والنجاح.

وشهد اللقاء تناول ملف تكافؤ الفرص التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ أكدت القباج أن السيد رئيس الجمهورية أصدر قرارًا بإطلاق برنامج تكافؤ الفرص، والوزارة تقدم عددًا من البرامج التي تساعد ذوي الإعاقة في مجال التعليم وتكافؤ الفرص، كما جرى فتح ملف التطوع والفرص المتاحة لذوي الإعاقة في هذا الملف.

ومن جانبه، أكد مدير هيئة بلان إنترناشيونال «دنس أوبراين» أن الهيئة تثمن غاليًا التعاون مع الحكومة المصرية والمتمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، وتقليده السنوي «فتيات في أدوار قيادية»، لما لهذه المبادرة من أهمية كبرى في تغير صورة الفتيات عن أنفسهن وعما يستطعن تحقيقه في المجتمع.