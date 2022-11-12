كريس مطربة «the voice» تعود من جديد بأغنية Mister Mister

بعد 10 أعوام من مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب the voice، تعود المغنية العالمية وكاتبة الأغاني اللبنانية الأمريكية الشهيرة كريس، بطرح أغنية جديدة بعنوان Mister Mister، وهي أول أغنية لها من ألبومها الجديد، المقرر إطلاقه قبل نهاية العام الجاري.

معلومات

نشأت كريس في لبنان، في ثقافة ثلاثية اللغات منذ صغرها، تحدثت العربية والإنجليزية في المنزل، بينما كانت فصولها الدراسية في المدرسة باللغة الفرنسية، لتهاجر بعدها إلى الولايات المتحدة، وأخذت تتناغم مع الموسيقى اللاتينية أثناء إقامتها في لوس أنجلوس وميامي، لتطور إيقاعاتها الجريئة وألحانها التي تحفز على الرقص.

تعدد ثقافات

أضفت كريس بفضل نشأتها المتعددة الثقافات، غموض المشهد الصوتي في الشرق الأوسط، وأناقة اللغة الفرنسية، ودفء الإحساس اللاتيني على أغنية Mister Mister من خلال تحقيق توازن في صوت فريد لها فقط.

وعن الألبوم قالت كريس، نجمة ذا فويس، إنها متحمسة جدا للعودة إلى الاستوديو، وعلى خشبة المسرح من خلال أغنية Mister Mister، كما وصفت تعاونها مع المنتج تايلر جيمس بيلينجر، وكاتب الأغاني كايل كيلسو بأنها رائعة.

تعدد المواهب

كريس مغنية وكاتبة أغاني لبنانية أمريكية، استطاعت بناء اسمًا لنفسها في بيروت، وتجولت في الشرق الأوسط كمغنية رئيسية لـ X.band، التي قامت باحياء الكثير من الحفلات الغنائية في المناسبات الاجتماعية والمهرجانات الموسيقية.

وفي عام 2012، أحدثت كريس تأثيرًا كبيرًا بالمشاركة في the voice الشرق الأوسط، وحظى تواجدها باهتمام كبير، ووقعت كريس مع بوب أرابيا في عام 2020 وأصبحت جزءًا من برنامج Spotify RADAR المرموق لأغنية SAVE ME الفردية، وهي أغنية كتبتها وسجلتها مع الثنائي هولافونيك.