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أحمد سعد يغني عليكي عيون مع مطرب «ذا فويس كيدز» خالد الفايد.. «فيديو»

كتب:

هبة أمين
01:16 م | الخميس 10 نوفمبر 2022
أحمد سعد

أحمد سعد

شارك المطرب الشاب خالد الفايد، نجم «فويس كيدز»، مقطع فيديو مع الفنان أحمد سعد، داخل أحد الاستديوهات، يغنّيان أغنية «عليكي عيون»، والتي طرحها أحمد سعد، مؤخّرًا.

خالد الفايد نجم ذا فويس كيدز

كان المنتج هاني محروس، طرح مؤخرًا للمطرب خالد الفايد نجم the voice kids أولى أغنياته التي تحمل اسم أنا حد جديد، عبر القنوات الفضائية وموقع «يوتيوب»، وأشهر منصات الأغاني، وتصدّرت تريند منصّات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تيك توك» و«إنستجرام».

طرح أغنية أنا حد جديد 

أغنية أنا حد جديد، من كلمات منى عبدالعزيز، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع شريف قاسم، جيتار مصطفي أصلان، وكمنجة مصطفى العطار، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب الذي صوّره كريم الهاشمي وصور البوستر حسين باشا، ورؤية فنية هاني محروس وإنتاج nj music.

وتأتي أغنية خالد الفايد، ضمن ألبوم يضم 8 أغنيات عمل عليها مع المنتج هاني محروس على مدار أكثر من عام ونصف مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين.

كان خالد الفايد، أثار ضجة كبرى عند ظهوره في مرحلة الصوت وبس بالموسم الأخير من برنامج «ذا فويس كيدز»، وخطف أنظار الجميع بصوته القوي وإطلالته بالجلباب البلدي المصري، وتوقّع الجميع صعوده للحلقة الأخيرة من التصفيات.

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بقلم هبة أمين