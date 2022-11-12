تزامنا مع قمة المناخ.. محافظة أسيوط تنفذ مجمعا لتدوير المخلفات وتنظم حملات تشجير

تواصل محافظة أسيوط، فاعلياتها وجهودها على هامش استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27، إذ يجرى إنشاء أول مجمع لتدوير المخلفات الصلبة بالصحراوي الغربي بمركز الغنايم، فضلا عن تنظيم حملات تشجير بالقري والمراكز لزراعة الأشجار علي جانبي الطرق وداخل المنشآت والمصالح الخدمية.

إنشاء مجمع تدوير المخلفات الصلبة بمركز الغنايم

يقع مجمع تدوير المخلفات الصلبة الجديد على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز الغنايم على مساحة 29 فدانا في الأراضي الصحراوية وبلغت تكلفته 180 مليون جنيه.

الاستفادة من المخلفات

وأوضح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في تصريحات سابقة له، أن مجمع تدوير المخلفات الصلبة الذي يجرى تنفيذه بمركز الغنايم يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة إذ يخدم مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقرى جنوب أسيوط، ويساهم في التغلب على القمامة والمخلفات والتصدي للحرق المكشوف مع إنشاء مصنع آخر لإنتاج البلاستيك والورق وإنشاء حزام آخر بالأشجار بمحيط المجمع، مشيرًا إلى أن مؤتمر المناخ cop 27 نقطة تحول نتيجة اجتماع العالم في مصر من أجل إيجاد حلول للمناخ والتغيرات المناخية.

وقال مصطفي علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم في أسيوط، لـ«الوطن»، إنه جرى البدء في أعمال مجمع تدوير المخلفات الصلبة بالصحراوي الغربي، وهناك متابعة مستمرة للأعمال، والذي يعد ضمن المشروعات الاستثمارية للمحافظة وتصل طاقته الاستيعابية 300 طن/ يوم، ويجرى تصميمه على أحدث تكنولوجية وتصميمات عالمية ويعد نقلة كبيرة في الحفاظ علي البيئة من خلال تدوير المخلفات والاستفادة منها مرة أخرى.

حملات تشجير بالطرق والمصالح الحكومية

كما نظمت محافظة أسيوط، بالقرى والمراكز حملات تشجير على جانبي الطرق والميادين العامة والمصالح الحكومية، للمساهمة في الحفاظ على البيئة ويكون لها مردود جمالي للأهالي ضمن فاعليات استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ cop27.

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المحافظة أطلقت حملة زراعة الأشجار المثمرة بجانبي الطرق والمصالح والمنشآت الحكومية ضمن المبادرة الرئاسية زراعة الـ100 مليون شجرة التي يجرى تنفيذها في جميع قرى ومراكز المحافظة، والتي يكون لها مردود كبير في تقليل الانبعاثات الكربونية وذلك من خلال التوسع في المساحات الخضراء، فضلا عن شن حملات تشجير موسعة لتشجير جانبي الطريق والمحاور الرئيسية لزيادة الرئة الخضراء بالقرب من التجمعات العمرانية.