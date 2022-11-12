وزير البترول يزور جناح السعودية الخضراء على هامش قمة المناخ

زار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جناح مبادرة السعودية الخضراء في المؤتمر المقام حاليا بشرم الشيخ، بصحبة الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، الذي يأتي في إطار المشاركة الفاعلة للمملكة في المؤتمر، ويشهد الجناح حاليا فعاليات النسخة الثانية من منتدى المبادرة، الذى جرى عقده هذا العام على أرض مصر بالتزامن مع مؤتمر المناخ متخذا شعار «من الطموح إلى العمل» بما يعكس حرص البلدين على تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.

إطلاق مبادرة السعودية الخضراء العام الماضي

وحرص الوزراء على تفقد أقسام الجناح، ومتابعة شرح عن تطورات العمل بالمبادرة التي شاركت مصر، ومَثّلها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في الاحتفال بإطلاقها العام الماضي في الرياض.

تعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية

وجدير بالذكر أن مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للمبادرة، تأتي في إطار اتخاذ المملكة العربية السعودية خطوات حثيثة لبناء مستقبل أكثر استدامة، إذ جمعت منذ انطلاقها في 2021، بين حماية البيئة وتحول الطاقة وبرامج الاستدامة في المملكة لتحقيق أهدافها الشاملة في تعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة، ومكافحة تغير المناخ.