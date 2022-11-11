وزير البترول: بدأنا في اتخاذ خطوات فعلية نحو التخلص من الكربون وبدء «التحول الطاقي»

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى كلمته الافتتاحية، اليوم، فى فعاليات يوم إزالة الكربون فى إطار قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 المنعقدة حالياً بشرم الشيخ، أن التغير المناخى واقع لا يمكن إنكاره، تزامنه تحديات اقتصادية وتوترات سياسية، وأن تبعات التغير المناخى أكبر من أن تتحملها دولة أو أمة أو أن يواجهها أحد بمفرده.

وشدد الوزير على حتمية تضافر الجهود المشتركة من جميع الأطراف المعنية، سواء الدول النامية أو المتقدمة والدول الصناعية أو المستهلكة والقطاعان الحكومى والخاص، مشيراً إلى أن التحدى أصبح معقداً ولكنه ليس مستحيلاً للتغلب على التحديات.

وقال «الملا» إن العالم سيستمر فى حاجة للطاقة لتحقيق التقدم والنمو الاقتصادى، وأضاف: «علينا توفير الطاقة اللازمة للحياة وللتنمية بطرق مسئولة صديقه للبيئة وبأقل تأثير على المناخ»، موضحاً أن صناعة البترول والغاز لها دور فعال تلعبه فى التحول الطاقى، وأنه يتحتم عليها أن تكون جزءاً من الحل كما كانت جزءاً من المشكلة، مشيراً إلى أن شركات البترول والغاز بدأت بالفعل فى اتخاذ خطوات فعلية نحو التخلُّص من الكربون وبدء مسيرة التحول الطاقى.

وأوضح وزير البترول أن الحكومة المصرية نجحت فى تنفيذ إصلاح متكامل لبرنامج الدعم لترشيد استهلاك الطاقة، وبالتالى خفض الانبعاثات، وأن يعمل قطاع الطاقة المصرى على إزالة الكربون والتحول لأنواع وقود نظيفة بالتوافق مع رؤية الحكومة لانتقال مستدام ونظيف.

وأشار «الملا» إلى أن «قمة المناخ» تشهد الإعلان عن إطار استراتيجية الهيدروجين منخفض الكربون، تمهيداً لإعلان مصر عن استراتيجيتها الوطنية، مؤكداً أن وزارتى البترول والكهرباء تعملان لتحديث استراتيجية مصر للطاقه لعام ٢٠٤٠ لتتضمن الطموحات المتزايدة لمصادر طاقة منخفضة الكربون.

«كيرى»: قمة شرم الشيخ بداية التنفيذ ونشكر مصر على استضافتها

من جانبه، قال جون كيرى، فى كلمته، إن قمة شرم الشيخ بداية التنفيذ، وأضاف: «لابد أن نواجه معاً هذا التحدى، وينبغى علينا العمل المشترك لتخفيف آثار حرق الوقود الأحفورى»، مشيراً إلى أن التحول الطاقى يتطلب تكامل الدول مع بعضها ويحتاج جهود الجميع، وأن هذا رأى العلماء بعد عمل استغرق سنوات.

وأضاف «كيرى»: «إذا لم نتخلص من الانبعاثات سنضر بالبشر، فهناك 15 مليون شخص يتوفون عالمياً لأسباب مثل آثار الاحتباس الحرارى»، مؤكداً أنه لا بد أن «نؤمن بقدرتنا» على التغيير، فلا يمكن تجنب الأزمة، ولكن يمكن تجنب تبعاتها من خلال اتخاذ قرارات.

وشدد على أن الدول الكبرى العشرين فى العالم مسئولة عن 80% من الانبعاثات ويمكنها تغيير ذلك، وقال: «علينا فى قمة شرم الشيخ اتخاذ قرارات لمواجهة تغير المناخ وارتفاع الحرارة، ولا بد من استخدام تكنولوجيات جديدة لتطبيق استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، ويمكن لدول العالم أن تركز على إزالة الكربون وزيادة نسبة استهلاك الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة».

وطالب «كيرى» بضرورة المضىّ معاً نحو الإسراع فى التحول الطاقى وخفض الميثان عالمياً والانضمام لميثاق مبادرة خفض الميثان، مشيراً إلى أنه وفقاً لوكالة الطاقة العالمية إذا التزمت الدول بهذا الميثاق فإن النتائج ستكون رائعة بحلول عام 2030.