مصرع شخص إثر سقوط سيارة من معدية بورسعيد.. وجهود مكثفة لانتشال الجثة

لقي شخص مصرعه، إثر سقوط سيارة أجرة «تاكسي» كان يقودها من أعلى معدية بورسعيد.

محاولات مكثفة لانتشال الجثمان

تلقى اللواء مدحت عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة التأمين يفيد بسقوط سيارة أجرة في مجرى مرفق المعديات وتعمل قوات الإنقاذ النهري على انتشال جثمان السائق والتعرف على هويته وجرى إنزال غطاسين لذلك، كما وصلت سيارة الإسعاف استعدادا لنقل الجثمان إلى المستشفى.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمعرفة ملابسات الحادث.